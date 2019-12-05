Kapadokya beyaza büründü
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Kapadokya beyaza büründü

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, dün akşam başlayan kar yağışı peri bacalarını beyaz örtüyle kapladı.

05.12.2019 10:31 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:32
Kapadokya beyaza büründü
TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden 'da, dün akşam başlayan kar yağışı peri bacalarını beyaz örtüyle kapladı.

'de dün akşam başlayan kar yağışı, sabaha kadar aralıklarla etkili oldu. Kar yağışı sonrası, Kapadokya bölgesinin doğal ve tarihi güzellikleriyle dolu Göreme, Uçhisar, Zelve Paşabağları ve bölgesinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Yerli ve yabancı turistler, Ürgüp ilçesindeki Üç güzeller bölgesinde karla birlikte oluşan doğal güzelliği cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştirdi.


Kaynak: DHA
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