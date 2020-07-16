Kapadokya Alan Başkanlığı Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlandı
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Kapadokya Alan Başkanlığı Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlandı

Kapadokya Alan Başkanlığı Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kapadokya Alan Başkanlığı Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlandı
16.07.2020 13:13 | Son Güncelleme: 16.07.2020 13:13

Kapadokya Alan Başkanlığı Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik, Kapadokya Alanı Hakkında Kanun ve Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımlarıyla yapım işlerine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Başkanlığa ilişkin faaliyetler içinde olmayan, idari ihtiyaçlarla ilgili mal, hizmet alımları ve yapım işleri bu yönetmelik kapsamında bulunmuyor.

Kapadokya Alan Başkanlığı, yönetmeliğe göre yapacağı ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olacak.

Yönetmeliğe göre, geçici veya sürekli idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklananlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar, örgütlü suçlar veya kendi ülkesi ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar, hileli iflas ettiğine karar verilenler, Başkanlığın ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli ya da ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlarla bu kişilerin eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenler, ortakları ile şirketleri doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına ihalelere katılamayacak.

İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yüklenicilerle ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamayacak. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bunların sermayesinin yarısından fazlasına sahip şirketleri için de geçerli olacak.

Başkanlık bünyesinde bulunan veya Başkanlık ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler de ihalelerde yer alamayacak.

İhale komisyonu, Başkanlık personelinden kurulacak en az 5 ve tek sayıda kişiden oluşacak. Başkanlıkta yeterli sayı ve nitelikte personel bulunmaması halinde, Bakanlık personeli de ihale yetkilisinin teklifi ve Bakanlığın uygun bulması halinde ihale komisyonunda görevlendirilebilecek.

Komisyonlar eksiksiz toplanacak, kararlar çoğunlukla alınacak. Kararlarda çekimser kalınamayacak.

Başkanlık, yapacağı ihalelerde "pazarlık", "belli istekliler arasında ihale" ya da "açık ihale" usullerinden birini kullanacak.

Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacak.

Kaynak: AA

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