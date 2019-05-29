Kapadokya Alan Başkanlığı kurulması

TBMM Katip Üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Kapadokya Alan Başkanlığının kurulmasına ilişkin, "Dünyada örneği çok az olan bu alan yönetimiyle ilgili çok büyük bir işe imza atıldı." dedi.

Açıkgöz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Kapadokya Alan Başkanlığının kurulmasına gösterdikleri duyarlılıktan dolayı gazetecilere teşekkür ederek, "Türk turizmi ve bölgemiz adına gerçekten çok güzel bir iş yapıldı. Dünyada örneği çok az olan bu alan yönetimiyle ilgili çok büyük bir işe imza atıldı. İnşallah bu güzellikler, değerler korunup nesillerimize aktarılacak." diye konuştu.

Kapadokya'nın sadece turizm ile ilgili değil sanayi ve tarımla ilgili de büyük atılımları olduğunu belirten Açıkgöz, özellikle Kapadokya bölgesine ait olan kabak çekirdeği ile çekirdekli siyah üzümün dünyada eşi benzeri bulunmayan bir tat ve kalitede olduğunu söyledi.

Basın mensuplarının Kapadokya Alan Başkanlığının kurulmasıyla Kapadokya'da yaşanan tartışmalı görüntülerin ortaya çıkıp çıkmayacağına ilişkin sorusunu yanıtlayan Açıkgöz, alınan koruma kararları uygulanırken çok gecikildiğini şimdi ise kararların tek elden alınacağını ve uygulamada hızlılık ile birliğin sağlanmış olacağını vurguladı. Açıkgöz, "Çok başlılığın getirmiş olduğu yetki karmaşası aldığımız tedbirleri uygulamamıza engel oluyordu. Şimdi bunu ortadan kaldırmış olacağız." dedi.

Kapadokya'da gerçekleştirilen balon turlarına ilişkin bir soru üzerine Açıkgöz, bölgede yaklaşık 600 bin insanın balonla uçtuğunu ifade ederek, yaklaşık bir saatlik uçuş süresinde Kapadokya'nın bütün güzelliklerinin izlendiğini söyledi. "Balon festivali" hedeflediklerini dile getiren Açıkgöz, "Biz balonun Kapadokya'ya ait olduğunu bütün dünyaya haykırıyoruz. Bu güzelliği, sporu başka bir yerde yapmaları mümkün değil." ifadesini kullandı.

Açıkgöz, başka bir soru üzerine 2023 yılı için 7 milyon turist hedeflediklerini, bu yıl şu ana kadar 3 milyon turistin bölgeyi gezdiğini, en büyük sıkıntılarının ise bölgeyi gezen 3 milyon turistin 1.5 milyonunun bölgede konaklaması olduğunu kaydetti. Açıkgöz, Kapadokya Alan Başkanlığının kurulması ile bu sayıları arttıracaklarını söyledi.

Yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifi görüşmelerinin bayram sonrasına ertelenmesinin anımsatılması üzerine Açıkgöz, AK Parti Grubu ile Mecliste grubu bulunan partilerin görüşmeleri ile bu konuda böyle bir karar alındığını belirterek, "İnşallah yasa mutlak suretle çıkacaktır. Bekleyenler de yakın zamanda buna kavuşacaklardır." diye konuştu.

Açıkgöz, basın mensuplarına Kapadokya bölgesine özgü ürünlerden oluşan hediye verdi.

Kaynak: AA