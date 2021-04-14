Kapadokya Alan Başkanlığı 1184 dosyayı karara bağladı
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Kapadokya Alan Başkanlığı 1184 dosyayı karara bağladı

Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Kapadokya Alan Başkanlığı 1184 dosyayı karara bağladı

Kapadokya Alan Başkanlığınca, kurulduğu 2019 yılından beri 1184 dosya hakkında karar verildiği bildirildi.

Kapadokya Alan Başkanlığınca, kurulduğu 2019 yılından beri 1184 dosya hakkında karar verildiği bildirildi.

Nevşehir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kapadokya Alan Başkanlığınca, başta bölgedeki kaçak ve usulsüz yapıların ortadan kaldırılması olmak üzere, proje, tespit ve tescil konularından 2019 yılındaki 5 toplantıda 66, 2020 yılındaki 32 toplantıda 882, bu yıl ise gerçekleştirilen 9 toplantıda 236 olmak üzere toplamda bugüne kadar 1184 karara imza atıldığı belirtildi.

Açıklamada, alınan kararlardan 317'sinin izinsiz yapılar, 428'inin mimari projeler, 167'sinin mimari uygulamalar, 272'sinin de çeşitli çalışmalara ilişkin olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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