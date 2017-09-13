Kapadokya 2023 Çalıştayı Yapılacak

Dünyanın eşsiz bölgelerinden biri olan Kapadokya'nın turizmde hak ettiği yeri alması için ortak akıl toplantısı yapılıyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya, turizmde yeni hedefler için dinamik bir yapılanmaya gidiyor.



Kültür, tabiat, tarih turizmini önceleyen Uzak Doğulu turistin tatil cenneti olan Kapadokya, 2023 yılına hazırlanıyor. Turizm sektörünün tüm bileşenleri, bölgenin turizm potansiyelini ileri götürmek için ilk defa aynı masa etrafında bir araya geliyor. Türkiye'nin turizmde 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için Kapadokya'nın da yeni bir anlayış, örgütlenme, tanıtım ve pazarlama modeliyle yapılandırılması amaçlanıyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kapadokya'nın turizm potansiyelini canlandırmak amacıyla 1-3 Kasım 2017 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak III. Turizm Şurası öncesi Kapadokya'da 'Kapadokya 2023 Yeni Hedefler, Yeni Bir Gelecek Çalıştayı' adı altında 15 Eylül'de yerel bir turizm şurası düzenleyecek. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve Bakanlık bürokratlarının katılımıyla Ürgüp'te gerçekleştirilecek çalıştay; turizm sektör temsilcileri, vali, milletvekilleri, belediye başkanları, üniversite, il protokolü, medya ve tüm paydaşları bir araya getirecek. Kapadokya'yı 2023'e hazırlamak üzere Ürgüp Yunak Evleri'nde yapılacak çalıştayda bölgenin sorunları ve çözüm önerileri mercek altına alınacak.



Vize muafiyeti ve direkt uçuşlar gündemde



Latin Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinden Nevşehir'e direkt uçuşların düzenlenmesi ya da İstanbul aktarmalı sefer sayılarının arttırılması çalıştayın gündemleri arasında yer alacak. Kapadokya'nın markalaşmasına ve tanıtımına yönelik değerlendirmelerin yapılacağı 2023 Kapadoya Çalıştayı'nda vize problemi yaşayan ülkeler için de çözüm önerileri üzerinde durulacak. Bölgenin tarihsel ve kültürel değerlerini tanıtmak üzere uluslararası filmlerin çekimi için kurulması planlanan Kapadokya Film Ofisi de çalıştayın diğer bir gündem maddesi olacak.



Bakan Numan Kurtulmuş'un sektörün önüne "2023 yılında 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir" hedefini koyup ilk yurt dışı gezisini Çin'e yapmasının hemen ardından düzenlenecek bu çalıştay önemini daha da artırıyor. Çalıştay, Bakan Kurtulmuş tarafından Asyalı turistleri Türkiye'ye çekmek üzere başlatılan çalışmaların yerel içi ayağını oluşturacak. - ANKARA