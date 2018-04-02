Kap: Vakıflar Bankası 2017 Yılı Yardım ve Bağışlarını Duyuracak

– Vakıflar Bankası 2017 yılında yapılan yardım ve bağışları Genel Kurul'da ortaklarına duyuracak.

Vakıflar Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bankamız Yönetim Kurulu'nun 30 Mart 2018 tarihli kararı ile; 2017 yılı içerisinde burs, eğitim amaçlı yardımlar ile sosyal amaçlı vakıflara, Yönetim Kurulu kararlarına ve Yönetim Kurulunun verdiği yetkiye istinaden yapılan yardım ve bağışların toplamının 4.728.694,80 TL olduğu hususunun yapılacak ilk Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir." - İstanbul