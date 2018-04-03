Kap: Vakıf Finansal Kiralama Yeni Yönetim Kurulu Üyesini Duyurdu

Vakıf Finansal Kiralama yeni yönetim kurulu üyesini duyurdu.

Vakıf Finansal Kiralama tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mahmut Süleyman Güven'in görevinden istifaen ayılması nedeni ile ilk yapılacak Genel Kurulun tasvibine sunulmak ve kalan süresini tamamlamak üzere Sn.Emine Uymaz'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir." - İstanbul