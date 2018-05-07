Kap: Turkcell 4.8 Milyon Dolar Tutarında Tahvil Geri Alımı Yaptı
Turkcell tahvil geri alım programı çerçevesinde 2025 vadeli eurobondundan 4.8 milyon dolar tutarında geri alım yaptı.
Turkcell tahvil geri alım programı çerçevesinde 2025 vadeli eurobondundan 4.8 milyon dolar tutarında geri alım yaptı.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şöyle denildi:
"Yönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2016 ve 30 Ocak 2017 tarihlerinde almış olduğu geri alım kararları kapsamında; 4 Mayıs 2018 tarihinde, toplam 5.000.000 ABD Doları nominal değerde Şirketimiz Eurobond'ları (XS1298711729) geri alınmış olup, işlemler ortalama 96,200 ABD Doları fiyatından gerçekleşmiştir. İşlemin toplam tutarı 4.828.368,05 ABD Doları'dır." - İstanbul