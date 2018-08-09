Kap: THY İlk Yedi Ayda 43.2 Milyon Yolcu Taşıdığını Duyurdu

Türk Hava Yolları (THY), 2018 yılının ilk yedi ayında 43.2 milyon yolcu taşındığı duyuruldu.

Türk Hava Yolları'nın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada söyle denildi: "Ortaklığımızın Ocak- Temmuz 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: Ocak- Temmuz 2017 döneminde 37.5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 5.2 artışla 43.2 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 17, dış hatlarda yüzde 13.8'dir. Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında Ocak- Temmuz 2017 dönemine kıyasla yüzde 10.4 artış gerçekleşmiştir. Dıştan Dışa Transfer Hariç Dış Hat Yolcu sayısında Ocak-Temmuz 2017 dönemine kıyasla yüzde 18.3 artış gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı 3.8 puanlık artış ile yüzde 81.2 olarak gerçekleşmiştir. Ortaklığımızın Temmuz 2018 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: Temmuz 2017 döneminde 7.2 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018 yılının aynı döneminde yüzde 3.8 artışla 7.5 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 2.6, dış hatlarda yüzde 4.7 oranındadır. Yolcu doluluk oranı Temmuz 2018 döneminde 1.5 puanlık artış ile yüzde 85.3 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 1.7 puanlık artış göstermiştir" - İstanbul