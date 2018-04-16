Kap: THY İkram Hizmetleri Niyet Anlaşması Süresini Uzattı

– Türk Hava Yollar (THY) İstanbul Yeni Havalimanına taşınma sonrasında ikram hizmetleri için niyet anlaşması süresini uzattı.

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yollanan açıklamada şöyle denildi:

"İlgi açıklamamızda Türk Hava Yolları A.O.'nın İstanbul Yeni Havalimanına taşınması ile birlikte söz konusu havalimanında ikram hizmeti tedariki hususuna ilişkin, SATSLtd (SATS)'ın iştiraki olan SATS Investments Pte. Ltd. (SIPL) ile bir niyet anlaşması imzalandığı duyurulmuş idi. Taraflar arasında görüşmeler halen devam etmekte olup, ek bir sözleşme yapılarak, söz konusu niyet anlaşmasının süresi uzatılmıştır." - İstanbul