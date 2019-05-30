KAP - THY 2018 kârını dağıtmama kararı aldı

Türk Hava Yolları (THY) 2018 karını dağıtmama kararı aldığını ve kararı genel kurulun onayına sunacağını duyurdu.

THY'den Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, 14.1 No'lu Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 4.045.000.000 TL net dönem karı elde edilmiş olup, yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda, TFRS ile UFRS arasındaki kabul farklılıkları nedeniyle) ise geçici vergi beyannamesine göre 8.115.218.355 TL net dönem zararı vardır. Ayrıca yasal kayıtlarda 10.055.207.776 TL geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır" denildi.

Açıklamada, "Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarların görüş ve onayına arz edilmek üzere" denilerek, şu bilgiler verildi:

"Ortaklığımız yasal kayıtlarında bulunan net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesi, yasal kayıtlarda kar payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından, Türkiye Muhasebe/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre elde edilmiş olan 4.045.000.000 TL net dönem karının da geçmiş yıllar karlarına transfer edilmesi uygun olup 2018 yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte sunulmaktadır." (Tablo)

Kaynak: DHA

- İstanbul