KAP-TAV K. Makedonya'da havalimanlarına yatırım yapacak
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KAP-TAV K. Makedonya'da havalimanlarına yatırım yapacak

KAP-TAV K. Makedonya'da havalimanlarına yatırım yapacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

TAV Havalimanları Holding Kuzey Makedonya hükümeti ile şirketin ülkedeki mevcut havalimanlarına ve bazı kamu altyapı projelerine önümüzdeki üç yıl içinde 49.7 milyon euro yatırım yapmak için anlaştı.

TAV Havalimanları Holding  Kuzey Makedonya hükümeti ile şirketin ülkedeki mevcut havalimanlarına ve bazı kamu altyapı projelerine önümüzdeki üç yıl içinde 49.7 milyon euro yatırım yapmak için anlaştı.

TAV'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu yatırım tutarının, daha önce imzalanan imtiyaz anlaşmasının eki gereği planlanan İştip Kargo Havalimanı yatırımının yerine geçeceği belirtildi: "Şirketimiz, Kuzey Makedonya Parlamentosu tarafından yetkilendirilen Kuzey Makedonya hükümeti ile ülkedeki mevcut havalimanlarımıza ve bazı kamu altyapı projelerine önümüzdeki üç sene içerisinde 49.7 milyon avro tutarında yatırım yapmak için anlaştı. Bu yatırım tutarı, daha önce Kuzey Makedonya hükümeti ile Şirketimiz arasında imzalanan imtiyaz anlaşmasının eki gereği planlanan İştip Kargo Havalimanı yatırımının yerine geçecektir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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