KAP-Şekerbank GM görevine Nariman Zharkinbayev atandı Şekerbank Genel Müdürü Erdal Erdem Pazartesi günü itibarıyla görevinden ayrıldı, yerine vekaleten Nariman Zharkinbayev atandı.

Şekerbank Genel Müdürü Erdal Erdem Pazartesi günü itibarıyla görevinden ayrıldı, yerine vekaleten Nariman Zharkinbayev atandı.

Şekerbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bankamız Genel Müdürü Sn. Erdal Erdem 27.04.2020 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır. Genel Müdürlük görevine vekaleten Kazakistan Samruk Kazyna Devlet Fonu'nu temsilen Yönetim Kurulu'nda görev yapan Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Nariman Zharkinbayev atanmıştır."

Kaynak: DHA