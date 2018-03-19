Kap: Ray Sigorta'nın İki Aylık Prim Üretimi 126 Milyon Lira
– Ray Sigorta, 2018 yılı Ocak ve Şubat aylarını kapsayan denetimden geçmemiş tahmini prim üretimini açıkladı.
– Ray Sigorta, 2018 yılı Ocak ve Şubat aylarını kapsayan denetimden geçmemiş tahmini prim üretimini açıkladı.
Ray Sigorta tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yollanan açıklamada şöyle denildi:
"Şirketimizin 2018 yılı Ocak - Şubat aylarını kapsayan denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 126.006.452.-TL dir." - İstanbul