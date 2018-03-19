Kap: Petkim Genel Müdür Yardımcılığına Dinçer Akbaba Atandı
– Petkim, yeni Projeler ve Bakım Genel Müdür Yardımcısını duyurdu.
– Petkim, yeni Projeler ve Bakım Genel Müdür Yardımcısını duyurdu.
Petkim tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yollanan açıklamada şöyle denildi:
"Projeler ve Bakım Genel Müdür Yardımcımız Sn Bilal GULİYEV'in SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'ye atanması sonrası istifası üzerine Şirketimiz Projeler ve Bakım Genel Müdür Yardımcılığına Sn Dinçer AKBABA atanmıştır." - İstanbul