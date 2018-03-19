Kap: Petkim Genel Müdür Yardımcılığına Dinçer Akbaba Atandı

– Petkim, yeni Projeler ve Bakım Genel Müdür Yardımcısını duyurdu.

Kap: Petkim Genel Müdür Yardımcılığına Dinçer Akbaba Atandı

Petkim, yeni Projeler ve Bakım Genel Müdür Yardımcısını duyurdu.

Petkim tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yollanan açıklamada şöyle denildi:

"Projeler ve Bakım Genel Müdür Yardımcımız Sn Bilal GULİYEV'in SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'ye atanması sonrası istifası üzerine Şirketimiz Projeler ve Bakım Genel Müdür Yardımcılığına Sn Dinçer AKBABA atanmıştır." - İstanbul

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