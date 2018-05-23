Kap: Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık İcra Kurulu Görev Dağılımı Yapıldı

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. İcra Kurulu'nun görev dağılımı yapıldı.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, İcra Kurulu görev dağılımı şöyle belirlendi:

İcra Kurulu Başkanı : Mehmet Soysal,

İcra Kurulu Üyesi/ Genel Yayın Yönetmeni : Abdulvahap Munyar,

İcra Kurulu Üyesi/ Reklam Direktörü : Zeynep Tandoğan,

İcra Kurulu Üyesi/ İnsan Kaynakları Direktörü : Tuba Köseoğlu Okçu,

İcra Kurulu Üyesi/ Bilgi Teknolojileri Direktörü : Cenk Okan Özpay. - İstanbul