Kap: Güler Yatırım İştiraki Pay Edinimi Duyuruldu

– Güler Yatırım iştirak firmasının pay edinimini duyurduGüler Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi: "İştirakimiz İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. payları borsada işlem gören Egeli & CO Tarım Girişim Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Kap: Güler Yatırım İştiraki Pay Edinimi Duyuruldu

– Güler Yatırım iştirak firmasının pay edinimini duyurdu

Güler Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İştirakimiz İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. payları borsada işlem gören Egeli & CO Tarım Girişim Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin  25 Nisan 2018 tarihi itibariyle yüzde 4.997'sına sahip olmuştur.

İştirakimiz A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. payları borsada işlem gören Egeli & CO Tarım Girişim Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 25 Nisan 2018 tarihi itibariyle yüzde 4.886'sına sahip olmuştur." - İstanbul

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