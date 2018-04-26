Kap: Güler Yatırım İştiraki Pay Edinimi Duyuruldu
– Güler Yatırım iştirak firmasının pay edinimini duyurduGüler Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi: "İştirakimiz İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. payları borsada işlem gören Egeli & CO Tarım Girişim Yatırım Ortaklığı A.Ş.
– Güler Yatırım iştirak firmasının pay edinimini duyurdu
Güler Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İştirakimiz İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. payları borsada işlem gören Egeli & CO Tarım Girişim Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 25 Nisan 2018 tarihi itibariyle yüzde 4.997'sına sahip olmuştur.
İştirakimiz A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. payları borsada işlem gören Egeli & CO Tarım Girişim Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 25 Nisan 2018 tarihi itibariyle yüzde 4.886'sına sahip olmuştur." - İstanbul