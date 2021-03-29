KAP-Ford parça tedariki sıkıntısı nedeniyle üretime altı gün ara verecek
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KAP-Ford parça tedariki sıkıntısı nedeniyle üretime altı gün ara verecek

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
KAP-Ford parça tedariki sıkıntısı nedeniyle üretime altı gün ara verecek

Ford Otosan parça tedariki sıkıntısı nedeniyle Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında 3-9 Nisan tarihleri arasında üretime altı gün ara vereceğini duyurdu.

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Ford Otosan  parça tedariki sıkıntısı nedeniyle Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında 3-9 Nisan tarihleri arasında üretime altı gün ara vereceğini duyurdu.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 2020 yılı ilk çeyreğinden itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sonrasında, birçok sektörün elektronik bileşenlere (mikroçip) artan talepleri nedeniyle, özellikle otomotiv sektöründe son yıllarda daha da yoğun kullanılmaya başlanan araç içi elektronik bileşenlerin tedarikinde sıkıntılar yaşandığına işaret edilerek şöyle denildi:

"Ana ortağımız Ford Motor Company küresel tedarikçileri ile sorunun çözümüne ve ana üretim hatlarına öncelik vererek elektronik bileşenlere ait materyallerin verimli şekilde kullanmasını sağlamaya çalışmaktadır. Şirket olarak tedarikçilerimiz ile birlikte gerekli planlamalar yapılarak, tedarik sıkıntısının olası etkileri en aza indirilmektedir. "Bu kapsamda, Kocaeli yerleşkemizde yer alan Gölcük ve Yeniköy Fabrikalarımızda mikroçip kullanımının yoğun olduğu bazı parçaların yurtdışından tedarikinde yaşanan kısıtlar  nedeniyle üretime 3 Nisan 2021'den 9 Nisan 2021 tarihine kadar altı gün süreyle ara verilecektir.

"Kamuya açıklanan 2021 yılı üretim ve satış adet tahminlerimizi etkilemesi beklenmeyen söz konusu üretim duruşu süresince bakım ve üretim hatlarının yeni yatırımlara hazırlık amacıyla yeniden düzenlenmesi çalışmaları devam edecektir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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