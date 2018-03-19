Kap: Eczacıbaşı'ının Pay Satışına Rekabet Kurulu İzni

– Eczacıbaşı, şirketin hisselerinin yüzde 47.61'ine tekabül eden payların Metro Yatırım Menkul tarafından satın alınmasına Rekabet kurulu tarafından izin verildiğini duyurdu.

Kap: Eczacıbaşı'ının Pay Satışına Rekabet Kurulu İzni

Eczacıbaşı, şirketin hisselerinin yüzde 47.61'ine tekabül eden payların Metro Yatırım Menkul tarafından satın alınmasına Rekabet kurulu tarafından izin verildiğini duyurdu.

Eczacıbaşı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yollanan açıklamada şöyle denildi:

"Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı'nın yüzde 47.61'sine tekabül eden payların Metro Yatırım Menkul tarafından satın alınması işlemi için Rekabet Kurulu'na başvurulduğu haberi daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştı. 16/03/2018 tarihi itibariyle Rekabet Kurumu satın alma işlemine izin vermiş olup, onay süreci SPK nezdinde devam etmektedir." - İstanbul

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