Kap: Doğuş Gayrimenkul'den İmar Planı Davasına İlişkin Açıklama
Doğuş Gayrimenkul, Sarıyer Belediyesi'nin yürütme durdurma ve iptal istemi davasında verilen kararın iptali için başvuruda bulunduğunu duyurdu.
Doğuş Gayrimenkul, Sarıyer Belediyesi'nin yürütme durdurma ve iptal istemi davasında verilen kararın iptali için başvuruda bulunduğunu duyurdu.
Doğuş Gayrimenkul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:
"06.02.2017 tarihli ÖDA ile; Sarıyer Belediye Başkanlığı tarafından 17.10.2016-17.11.2016 tarihleri arasında askıya çıkarılmış olan Sarıyer İlçesi, Maslak ve Çevresi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine şirketimizce yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle İstanbul İdare Mahkemesinde dava açıldığı bildirilmişti.
30.01.2018 tarihli tebligatla; İstanbul 3.İdare Mahkemesi tarafından, dava konusu işlemin iptaline karar verildiği bildirilmiştir.
Davalı Sarıyer Belediye Başkanlığı tarafından İstanbul 3 İdare Mahkemesi kararının bozulması talebiyle İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na başvurulmuş olup hukuki süreç devam etmektedir." - İstanbul