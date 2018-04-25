Kap: Doğtaş Kelebek Mobilya İtalyan Shernon ile Dağıtım Anlaşması Yaptı

Doğtaş Kelebek Mobilya, İtalya merkezli Shernon Holdings S.R.L. ile Lova Sleep ürün grubunun satışı ve dağıtımı konusunda 4 yıl süreliğine anlaşmaya vardı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Doğtaş Kelebek Mobilya, İtalya'nın köklü firmalarından olan Shernon Holdings S.R.L. ile Lova Sleep ürün grubunun satışı ve dağıtımı konusunda 4 yıl süreliğine anlaşmaya varmıştır. Anlaşma taraflardan biri sözleşmeyi fesih etmediği sürece otomatik olarak yenilenecektir. Anlaşmaya varılan firma bu satışı İtalya'da bulunan 55 zincir mağazasında gerçekleştirecektir. Önümüzdeki dönemde Doğtaş ve Kelebek ürünlerinin de aynı firma ile İtalya genelinde dağıtımı ve satışı söz konusudur. Doğtaş Kelebek Mobilya, bu satışların 2018 yılı ihracat cirosuna yüzde 10 oranında olumlu etki edeceğini öngörmektedir. Takip eden yıllarda ise bu oranın yüzde 15'e çıkacağı öngörülmüştür." - İstanbul