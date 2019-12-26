KAP-DHMİ Atatürk Havalimanı için TAV'a 389 milyon euro tazminat ödeyecek

26.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:10

TAV Havalimanları Holding, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ), Atatürk Havalimanı'nın kapatılması nedeniyle, şirkete 389 milyon euro tazminat ödeyeceğini açıkladı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yolladığı açıklamada şu bilgiler verildi:

"8 Nisan 2019'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığımız açıklamada; İstanbul Havalimanı'nın 6 Nisan 2019 tarihinde açılışına bağlı olarak, Atatürk Havalimanı'nın, 3 Ocak 2021'e kadar geçerliliği süren kira sözleşme süresinin bitiminden önce ticari uçuşlara kapanması sebebiyle Şirketimizin uğrayacağı kar kayıplarının hesaplanmasına ilişkin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Şirketimiz ve bağımsız danışmanlar tarafından yapılan çalışmaların devam etmekte olduğunu ve Şirketimizin uğrayacağı kar kayıplarının tazminine ilişkin resmi bilgilendirmeyi almayı beklediğimizi duyurmuştuk.

"Taraflar arasında yapılan toplantılar sonrasında, hesaplanan tazminat miktarı ile ilgili yazı DHMİ tarafından Şirketimize iletilmiştir. İlgili resmi bilgilendirme yazısında, Şirketimize DHMI tarafından tazmin edilecek tutarın 389 milyon euro olduğu ifade edilmiştir."

Kaynak: DHA