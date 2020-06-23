Kap Cami Mahallesi'nde asfalt çalışması
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Kap Cami Mahallesi'nde asfalt çalışması

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kap Cami Mahallesinde asfaltlama çalışması yapıldı.

Kap Cami Mahallesi'nde asfalt çalışması
23.06.2020 17:31 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:43

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kap Cami Mahallesinde asfaltlama çalışması yapıldı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Kap Cami Mahallesi Şeyh Abdurrahman Baba Caddesine asfalt döşedi. Mahalle sakinleri yapılan asfalt çalışmalarından dolayı yetkililere ve ekiplere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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