Kap Cami Mahallesi'nde asfalt çalışması Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kap Cami Mahallesinde asfaltlama çalışması yapıldı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kap Cami Mahallesinde asfaltlama çalışması yapıldı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Kap Cami Mahallesi Şeyh Abdurrahman Baba Caddesine asfalt döşedi. Mahalle sakinleri yapılan asfalt çalışmalarından dolayı yetkililere ve ekiplere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA