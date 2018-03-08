Kap: Burçelik, Genel Müdür Yardımcısı Görev Değişikliğini Duyurdu

– Burçelik tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yollanan açıklamada şirket genel müdür yardımcısı pozisyonudaki görev değişikliği duyuruldu.

Burçelik tarafından KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi,

"Şirketimiz Teknoloji, Ar-Ge, Proje ve Tasarım Genel Müdür Yardımcısı Sami Ömer görevinden ayrılmıştır.

Şirketimiz, Teknoloji, Ar-Ge, Proje ve Tasarım Genel Müdür Yardımcılığı görevine İlhan Koçoğlu 'nun atanmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur." - İstanbul