Kap: Burçelik, Genel Müdür Yardımcısı Görev Değişikliğini Duyurdu
– Burçelik tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yollanan açıklamada şirket genel müdür yardımcısı pozisyonudaki görev değişikliği duyuruldu.
– Burçelik tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yollanan açıklamada şirket genel müdür yardımcısı pozisyonudaki görev değişikliği duyuruldu.
Burçelik tarafından KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi,
"Şirketimiz Teknoloji, Ar-Ge, Proje ve Tasarım Genel Müdür Yardımcısı Sami Ömer görevinden ayrılmıştır.
Şirketimiz, Teknoloji, Ar-Ge, Proje ve Tasarım Genel Müdür Yardımcılığı görevine İlhan Koçoğlu 'nun atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur." - İstanbul