Kap: Boyner Halka Açılacak

– Boyner tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yollanan açıklamada şirketin halka açılacağı duyuruldu.

Beymen tarafından KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi,

"Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu, Beymen Mağazacılık A.Ş. (Beymen) paylarının halka arzıyla ilgili olarak, piyasa şartlarına ve yatırımcılardan ve danışmanlardan alınacak geri bildirime ve son halka arz büyüklüğü ve fiyatına bağlı olmak şartıyla;

1. Beymen sermayesinin %40,0'ına kadarlık kısmına karşılık gelen, toplam 62.490.000 TL nominal değerdeki 62.490.000 paya kadarlık kısmının, mevcut payların halka arzı yoluyla halka arz edilmesinin uygun görülmesine;

2. Toplanan kesin talebin satışa sunulan paylardan fazla olması halinde, Beymen sermayesinin %6,0'sına kadarlık kısmına karşılık gelen, toplam 9.373.500 TL nominal değerdeki 9.373.500 paya kadarlık kısmının, kısmen veya tamamen, ek satış kapsamında satışa sunulabilmesine,

3. İşbu halka arza ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak halka arz başvurusunun Şirketimiz ve Beymen adına gerçekleştirilmesi ve söz konusu başvuru kapsamında yerine getirilmesi gereken diğer prosedürlerin tamamlanması amacıyla, aracı kurum olarak, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine, karar vermiştir.

Bu kapsamda bugün (8 Mart 2018) itibariyle VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 6'ncı maddesi çerçevesinde Beymen paylarının halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Beymen paylarının halka arzına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun incelemesine sunulan taslak izahname, Beymen (www.beymen.com.tr, http://yatirimci.beymen.com), İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (www.isyatirim.com.tr), Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (www.akyatirim.com.tr) ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin (www.garantiyatirim.com.tr) internet sitelerinde ilan edilecektir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir." - İstanbul