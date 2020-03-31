KAP-Arçelik Pakistan, Bangladeş, Güney Afrika ve Rusya'da faaliyetlerini geçici durdurdu Arçelik, Covid-19 salgını nedeniyle Pakistan, Bangladeş, Güney Afrika ve Rusya'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine bağlı olarak bu ülkelerdeki üretim ve satış faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

Arçelik, Covid-19 salgını nedeniyle Pakistan, Bangladeş, Güney Afrika ve Rusya'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine bağlı olarak bu ülkelerdeki üretim ve satış faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Tüm dünyada Covid-19 salgınının etkileri devam ederken, geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren Arçelik A.Ş., bulunduğu ülkelerin salgına karşı aldıkları önlemlere itina ile uymaktadır. Bu çerçevede, Pakistan, Bangladeş, Güney Afrika ve Rusya'da resmi otoritelerin salgın ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan etmesi dolayısıyla bu ülkelerdeki üretim ve satış faaliyetlerimiz geçici olarak durdurulmuştur" denildi.

Sokağa çıkma yasağının Bangladeş'te 5 Nisan, Pakistan ve Rusya'da 6 Nisan, Güney Afrika'da 17 Nisan'da sona ermesinin beklendiği belirtilen açıklamada, "Üretim ve satış hacmimizde önemli etki yaratabilecek uzatma veya yeni ara verme kararları alınması halinde yatırımcılarımızla paylaşılacaktır" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Geçici süre için durdurulmuş olan bu faaliyetler kendi coğrafyalarını etkilemekte olup, konsolide üretim ve ciromuz üzerindeki etkisi sınırlı seviyededir. Bu ülkeler dışındaki faaliyetlerimiz ise tedarik, üretim ve satış süreçlerinde zaman zaman aksamalar yaşansa da, İş Sürekliliği Planı ve çalışanlarımızın sağlığına yönelik aldığımız geniş önlemler altında kesintisiz olarak sürdürülmektedir."

Kaynak: DHA