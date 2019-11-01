"Kaotik küresel döneme deprem gibi hazırlıksız yakalandık"

01.11.2019 13:35

7. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi'nde konuşan Ümit Boyner, aile şirketlerinin sonraki kuşaklara devrinde pozitif değişim ve sürdürülebilirlik konularının temelde tutulması gerektiğini ifade ederek, "Kişilere değil değerlere bağlı bir yönetim anlayışı ön planda tutulmalı" dedi.