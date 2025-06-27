Kaos filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kaos filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Kaos filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kaos filmini izleyecek olanların merak ettiği Kaos konusu nedir, Kaos oyuncuları kimler ve Kaos özeti gibi konuları inceliyoruz.

KAOS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Pearl Köprüsü'nde gerçekleşen bir kaza ve gereksizce rehineyi vurduğu için detektif Quentin Conners (Jason Statham) ve ortağı Jason York açığa alınmıştır. Aradan zaman geçmiştir. Bir gün bir bankanın önüne bir araba gelir ve içeriden çıkan adamlar bir anda bankayı soymaya başlarlar. Bankanın içinde terör resmen esmektedir. Bir adam alarma basar fakat sonuç onun ölümüdür. Ardından hemen polisler gelir fakat bunu gören Baş soyguncu (Wesley Snipes) onlardan tek bir istek söyler. Bu isteği yerine getirip onun istediği detektif Quentin Correns'i tekrar işe alırlar ve ona genç bir ortak verirler (Ryan Phillippe). Quentin Conners'in gelmesinin sadece baş soyguncunun manyak olduğunu bazı polisler düşünmeye başlar. Hemen içeriyle irtibata geçilmek ister ve bu arada Conners gördüğünde pek sevmediği yeni genç ortağı Shane Dekker'in babasının bir kahraman olmuş olduğunu söyler. Sonunda baş soyguncuyla irtibat konulur. Conners ve baş soyguncu arasında bir telefon görüşmesi geçer, Dekker ise duyduklarının önemli noktaları not etmektedir. Baş soyguncu kendisini Lorenz diye tanıtır. İçeri girmek için kapılar yüzünden Quentin Conners, elektrikleri kesmeyi tavsiye eder. Tam elektrik kesilip ve ekip içeri girmek isterken banka patlar fakat garip bir nokta, hiçbir şey çalınmamıştır. Garip bir olay olan bu banka soygununu araştırmaya başlarlar fakat Shane Dekker'a özellikle Lorenz'in bir cümlesi "Bilirsin, kaos bunu emir eder"dir. Shane Lorenz'in isminin sahte olduğunu düşünür. Ve Connersa Lorenzin şifreli konuştuğunu söyler. Olay daha büyük boyutlara gittikçe ulaşmaya başlar. Önce ipuçları aranırken, Lorenz arayıp "İpuçları topladınız mı?" diye dalga geçmektedir fakat başka bir nokta daha vardır. Conners ve Dekker olayı araştırırken Conners garip bir bağlantı bulur. İşin en önemli dedektiflerinden birinin de bu olaya karıştığı öğrenilir ve bu sırada bir soyguncu daha bulunmuştur. Ağızlarından pek bir şey bulamayan Conners ve Dekker ertesi gün aynı detektifi ölü olarak bulurlar. İçinden gizlice Conners'i kıskanan ve bunu şimdiye kadar sadece bir kişinin fark ettiği Yüzbaşı Martin Jenkiz (Henry Czerny) ise hala olanlara inanamamaktadır. Quentin Conners ve Shane Dekker ardından Lorenz'in gerçek isminin Scott Curtis olduğunu öğrenirler. Bir operasyon sonunda Quentin Conners hayatını kaybeder, bu olaya herkes resmen yıkılır. Scott Curtısın ünlü Pearl köprüsünde öldürülen suçlu John Curtis'in ağabeyi olduğu ve intikam almak istediği anlaşılsa da, ipuçlarını tek başına toplayan Shane Dekker oldukça dikkatlice düşünür ve olayı araştırır, gittikçe ilginç bilgiler bulur. Ve bunlardan ilki oldukça gariptir. Öğrenir ki, ünlü köprü olayında sivilin ölmesinin asıl sorumlusu Quentin Conners değil Jason York'mış ve Jason York hiç beklenmeyen ünlü Lorenz'dir. Bunu intikama bağlayan Dekker, Lorenz ya da Curtis veya gerçek ismi Jason Yorku aramaya başlar.

KAOS FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Jason Statham Dedektif Quentin Conners

Ryan Phillippe Dedektif Shane Dekker

Wesley Snipes Curtis Jason "Lorenz" York

Henry Czerny Yüzbaşı Martin Jenkiz

Justine Waddell Dedektif Teddy Galloway

Nicholas Lea Dedektif Vincent Nurano

Jessica Steen Karen Kross

Rob LaBelle Banka Çalışanı

John Cassini Dedektif Bernie Callo

Damon Johnson Brendan Dax

Paul Perri Harry Hume

Keegan Connor Tracy Marnie Rollins

Natassia Malthe Gina Lopez

Ty Olsson Damon Richards

Terry Chen Chris Lei

KAOS FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

.Kaos filmi 2005-2006 yıllarında yapılmıştır, , ABD, Britanya, Kanada yapımıdır.