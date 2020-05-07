HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kaoğlu Yapı, Covid 19 tedbirlerini ihmal etmeden konut yapmaya devam ediyor

Kaoğlu Yapı, Covid 19 tedbirlerini ihmal etmeden konut yapmaya devam ediyor
07.05.2020 13:00 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:00

Kayseri'nin önde gelen inşaat firmalarından Kaoğlu Yapı, Covid19 sonrası oluşan süreçte kendilerinden ev satın alan müşterilerinin mağdur olmaması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Kayseri'nin önde gelen inşaat firmalarından Kaoğlu Yapı, Covid19 sonrası oluşan süreçte kendilerinden ev satın alan müşterilerinin mağdur olmaması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Firma, bu süreçte çalışanlarının sağlığı için ulusal ve uluslar arası sağlık otoritelerinin açıkladığı güvenlik tedbirlerine titizlikle uyarak satılık konut üretimine devam ediyor.

Kaoğlu Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kavaklıoğlu, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19'un en çok etkilediği alanlardan birinin de üretim olduğunu, birçok firmanın bu süreçte üretime ara verdiğini hatırlattı. Bu nedenle çok sayıda firmanın ekonomik sıkıntıya girdiğini dile getiren Kavaklıoğlu, Kaoğlu Yapı olarak kendilerinin devletin yetkili organlarının üretimin kesilmemesi noktasındaki çağrılarına uyarak çalışmaya devam ettiklerini açıkladı. Bu kritik süreçte toplum sağlığı için devletin çeşitli tedbirler aldığına vurgu yapan Kavaklıoğlu, kendilerinin de satılık konut üretimi süresince firma olarak bütün tedbirlere titizlikle uyduklarını dile getirdi.

Birinci önceliklerinin her zaman çalışanlarının sağlığı olduğunu vurgulayan Kavaklıoğlu, "Salgının bitmesi ve de güzel ve sağlıklı yarınlara kavuşabilmemiz için toplumun bütün kesimlerinin büyük bir hassasiyetle alınan tedbirlere riayet etmesi büyük önem arzediyor. Biz de çalışanlarımızın sağlığı için ulusal ve uluslar arası sağlık otoritelerinin açıkladığı güvenlik önlemlerinin hepsini aldık. Bu süreçte müşterilerimize söz verdiğimiz tarihlerde konut projelerimizden satın aldıkları lüks veya diğer kategorideki evlerini teslim etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün firmaların da bu zorlu süreçte bütün önlemlerini alarak üretimden taviz vermeden çalışmalarına devam etmeleri gerekir." ifadelerini kullandı.

Kaoğlu Yapı olarak Kayseri'de 2+1, 3+1 ve 4+1 sıfır, lüks daireler, konutlar ürettiklerinin altını çizen Kavaklıoğlu, "Kaoğlu Yapı olarak Yakut Mahallesi, Mimarsinan ve Erkilet'te konut projelerimiz devam ediyor. Mimarsinan'da yaptığımız Meşe Konutları bitmek üzere. Önümüzdeki aydan itibaren teslim etmeye başlayacağız. Kocasinan Yakut Mahallesi'nde yaptığımız Betty Life projesinin kaba inşaatı ise hızla devam ediyor. İnşallah 2021'de teslim edeceğiz. Erkilet'teki Yaprak Konutları'nda ise örnek dairemizi hazırlama aşamasına geldik. İnşallah bayramdan önce örnek daireyi bitirip, A Blok'u yıl sonu, B Blok'u ise 2021 sonunda teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak Ekonomi
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak Ekonomi
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak Ekonomi
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı Ekonomi
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı Ekonomi
Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu Ekonomi
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu
Son Dakika: 7,26'dan işlem gören dolar, tarihi rekorunu kırdı
Son Dakika: 7,26'dan işlem gören dolar, tarihi rekorunu kırdı
Altının gram fiyatı 395,5 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
Altının gram fiyatı 395,5 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı
THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil
Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
'Askıda Fatura' uygulaması ile 7 saatte 16.100 ailenin faturası ödendi
"Askıda Fatura" uygulaması ile 7 saatte 16.100 ailenin faturası ödendi
İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni
İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni
Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak
Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere...
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar
11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerdeki mağazalar ilk etapta 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerdeki mağazalar ilk etapta 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek
Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak
Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak
BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı
BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
Yükselişini sürdüren dolar 7,17'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 7,17'den işlem görüyor
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı
İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek: Fazla kesilen fatura bedelleri iade edilsin
İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek: Fazla kesilen fatura bedelleri iade edilsin
Son dakika: Geç fatura kestiği için soruşturma açılan İGDAŞ'tan açıklama geldi: EPDK'nın haberi vardı
Son dakika: Geç fatura kestiği için soruşturma açılan İGDAŞ'tan açıklama geldi: EPDK'nın haberi vardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Donald Trump Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Pınar Altuğ Türkan Şoray Bülent Ersoy
Spor Neymar Ali Koç Lionel Messi Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Mayıs Bursa Haziran İntihar
Şu an buradasınız: Kaoğlu Yapı, Covid 19 tedbirlerini ihmal etmeden konut yapmaya devam ediyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 14:42:57. #1.14#
title