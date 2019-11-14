"Kanyonlar ilçesi Pınarbaşı" dünyaya tanıtılacak

14.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:26

Birisi "dünyanın en derin 2'nci kanyonu" olarak gösterilen, diğeri ise ahşaptan yürüyüş platformu sayesinde gezilebilen 2 kanyona ve "saklı cennet" olarak tabir edilen Ilıca Şelalesi'ne sahip Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine gelen turist sayısını artırmak amacıyla turizm danışma ofisi açıldı.

Kastamonu Valiliğince oluşturulan turizm danışma ofisi ile başta "Dünyanın en derin 2'nci kanyonu" olan Valla Kanyonu, "saklı cennet" olarak tabir edilen Ilıca Şelalesi ve içinde ahşap yürüyüş yolu bulunan Horma Kanyonu olmak üzere çok sayıda doğal güzelliğe sahip Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinin yurt içi ve yurt dışında daha fazla tanıtılması hedefleniyor.

Vali Yaşar Karadeniz, danışma ofisinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Pınarbaşı'nın, Kastamonu ve ülke turizminde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Yaklaşık 2,5 yıl önce Kastamonu'dan başlayıp Daday üzerinden Pınarbaşı-Azdavay bölgesi ve Cide'yi içine alan bir turizm rotası oluşturduklarını anlatan Karadeniz, bu plana uygun projelere destek verildiğini belirtti.

Bölgeyi tüm turizm unsurlarıyla Türkiye'nin, hatta dünyanın birçok ülkesinde tanınır yapmayı hedeflediklerini vurgulayan Yaşar Karadeniz, ayrıca Kastamonu'ya gelen turistleri en az 3 gün ağırlamayı amaçladıklarına işaret etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10'uncu Bölge Müdürü Hasan Başyiğit ise ilçenin mağaraları, kanyonları ve şelaleleriyle turistlerin ilgisini çektiğini aktardı.

Bu yıl Pınarbaşı bölgesini 80 bin kişinin ziyaret ettiğini bildiren Başyiğit, "Horma Kanyonu'na yürüyüş yolu yapıyoruz. Valla Kanyonu'na seyir terası yaptık. Ilgarini Mağarası'nın yürüyüş yolu düzenleniyor. Bölgeyi doğaseverlerin rahat şekilde gezmesini sağlayacağız. Yatırımlarla bölgeye gelen ziyaretçi sayısında ciddi artış tespit ettik. Bundan sonra da bu artışın devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgenin tanıtımı açısından turizm danışma bürosuna ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Hasan Başyiğit, "Kanyonlara, şelalelere, mağaralara giden yol üzerinde bir tanıtım ve enformasyon bürosunun olması gerekiyordu. Ziyaretçilere görmek istedikleri yerlerle ilgili bilgi verecek, ziyaretçilere rehberlik yapabilecek bir büro olmalıydı. Bu büro sayesinde ziyaretçiler görmek istedikleri yerlere kolaylıkla gidecekler." dedi.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar da yıldızı parlayan bir ilçe olduklarına dikkati çekerek, "Pınarbaşı, kanyonlar ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkıyor. Tanıtım ofisinin ilçe turizmine önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından danışma ofisinin açılışı gerçekleştirildi.

Programa, Kaymakam Ahmet Gökcecik, eski AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Serkan Genç, Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA