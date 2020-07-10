Kanyonda yaralanan dağcı helikopterle hastaneye kaldırıldı KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'da Valla Kanyonu'na giren 5 kişilik dağcı ekipten 1 kişi, kanyon içerisinde düşerek ayağını kırdı.

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'da Valla Kanyonu'na giren 5 kişilik dağcı ekipten 1 kişi, kanyon içerisinde düşerek ayağını kırdı. Eskişehir'den kalkan helikopter ile kanyondan alınan dağcı, Bartın'da hastaneye kaldırılırken, diğer dağcılar ise kanyonda ilerlemeye devam etti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi sınırlarında girişi bulunan ve dünyanın ikinci büyük kanyonu olarak kabul edilen Valla Kanyonu'na girmek isteyen 5 kişilik dağcı ekip, kanyona giriş yaptıktan bir süre sonra ekipten 78 yaşındaki Baha Targün adlı dağcı dengesini kaybetmesi sonucu düşerek yaralandı. İlk belirlemelere göre ayağının kırık olduğu ve bilincinin de kapandığı öğrenilen dağcı Baha Targün, kanyondan kurtarmak için helikopterden yardım istendi. Eskişehir'den kalkarak Valla Kanyonuna gelen helikopter, kanyonda yaralanan dağcıya ulaşamadı. Kanyon üzerinde bir süre uçarak uygun bir alan belirlemeye çalışan helikopter, dağcının yaralandığı bölgeye iniş yapamadı. Helikopter, üçüncü tekrardan sonra yaralının bulunduğu alana inebildi.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin de destek verdiği kurtarma operasyonunda yaklaşık 6 saatlik bir çalışmasının ardından yaralı kurtarıldı. 78 yaşındaki Baha Targün, helikopter ile Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan Valla Kanyonuna giriş yapan diğer 4 dağcı, yaralı arkadaşlarını bırakarak kanyonda ilerlemeye devam etti. Ekibin iki gün daha kanyonda kalacakları öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA