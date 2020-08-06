Kanyonda mahsur kalan kişinin imdadına AFAD yetişti Zonguldak'ın Gökçebey ilçesindeki Süzek Kanyonu'nu gezdiği sırada 15 metrelik yara düşen kişi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesindeki Süzek Kanyonu'nu gezdiği sırada 15 metrelik yara düşen kişi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Hacımusa köyü mevkisinde bulunan kanyonda bir kişinin 15 metrelik yüksekten düştüğü ve ayağının kırıldığı ihbarı üzerine itfaiye ve AFAD ekipleri bölgeye hareket etti.

Ayak bileği kırıldığı belirlenen kişi ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA