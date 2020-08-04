Kanyona uçan otomobildeki iki kişi yaralandı Kanyona uçan otomobildeki iki kişi yaralandı 100 metreden kanyona uçan otomobildeki iki yaralı UMKE, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 100 metreden kanyona uçan otomobildeki iki yaralı UMKE, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından...

Kanyona uçan otomobildeki iki kişi yaralandı

100 metreden kanyona uçan otomobildeki iki yaralı UMKE, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 100 metreden kanyona uçan otomobildeki iki yaralı UMKE, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yasin Ulusoy yönetimindeki 06 AE 3274 plakalı Ford marka otomobil, Aşağıdana köyü istikametinden Gayza köyüne indiği sırada kontrolden çıkarak 100 metre yükseklikten kanyona düştü.

Takla atan otomobil kayada asılı kalırken, otomobilde bulunan Ercan Kaya araçtan çıkarak 25 metre yükseklikten suya düştü. Otomobil sürücüsü Ulusoy ise kayada asılı kalan otomobilde kalırken, kazayı gören çevredekiler ekiplere haber verdi. Olay yerine, 112 Acil Servis, jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dik ve ağaçlık alan olması nedeniyle ekipler yaralı şahıslara ulaşmakta zorlanırken, sürücü Ulusoy, kendisinin kurtarılmasını isteyerek ekiplere "Kimse yok mu?" diye seslendi.

UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri, suya düşen yaralı Kaya'ya ulaşmak için ağaçlık alandan kanyona inerek, yaklaşık 100 metre suda ilerledikten sonra yaralıya ulaşabildi.

Sedyeye konulan yaralı Kaya, güçlükle taşındı. Dik ve ağaçlık alanda yaralıyı çıkarmakta zorlanan ekiplere vatandaşlar da yardım ederken, ambulansa konulan yaralı Kaya, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaya'nın ambulansa bindirilmesi sırasında babası da ambulansa binmek isteyince kısa süreli kargaşa yaşandı.

Kayalık üzerinde kalan otomobilin yanında bulunan Ulusoy da başka bir alandan halt yardımıyla inen AFAD ekibi tarafından çıkarıldı. Yaralı Ulusoy, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA