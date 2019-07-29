Kanyon sporcuları festivalde buluşacak

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde "3. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali" gerçekleştirilecek.

Dünyanın en derin kanyonları arasında gösterilen Valla Kanyonu'nun yanı sıra Horma Kanyonu'nun yer aldığı ilçedeki festival, 1-4 Ağustos'ta düzenlenecek.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine, ilçenin önemli kanyonlara ev sahipliği yaptığını söyledi.

Yaşar, "Derinliği yer yer bin 100 metreyi bulan 12 kilometrelik Valla Kanyonu festival kapsamında geçilecek. Ayrıca 3,5 kilometrelik Horma Kanyonu'ndan geçiş yapılacak." dedi.

Festival kapsamında çok sayıda etkinlik düzenleneceğini anlatan Yaşar, "İlk gün sporcularımıza çeşitli konularda eğitimler verilecek. Daha sonraki günlerde kanyon geçişlerinin yanı sıra mağara gezileri, seyir terası gezisi, Ilıca Şelalesi ziyareti, okçuluk gösterisi ve kamp ateşi başında müzik dinletisi olacak." diye konuştu.

Festivale yoğun katılım beklediklerini bildiren Yaşar, şunları kaydetti:

"İzlemek ve ziyaret için gelenlerin yanı sıra festivale yaklaşık 500 doğa sporcusu bekliyoruz. Kanyon sporuyla ilgilenenler, yürümeyi, bisiklete binmeyi ve doğa sporunu sevenler burada olacak. Pınarbaşı doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bir ilçe. Bu güzelliği görmek isteyenleri ilçemize bekliyoruz."

Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği Başkanı Meral Kuvan ise ilçedeki kanyonların oldukça güzel ve zorlu olduğunu dile getirdi.

Valla Kanyonu'nun çok özel yapıya sahip olduğunu vurgulayan Kuvan, "Dünyanın ikinci derin kanyonu Valla, Türkiye kanyon sporcularının adeta mabedi konumunda. Horma Kanyonu da birbirinden güzel ve etkileyici mağaraları, doğa yürüyüş parkurları, bakir ve etkileyici doğasıyla misafirlerini bekliyor." dedi.

Kaynak: AA