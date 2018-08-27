Kanyon Park Projesinde Çalışmalar Hızla Devam Ediyor

Karabük Beşbinevler Mahallesi ve Safranbolu arasında hayata geçirmesi planlanan Kanyon Park Spor Vadisi projesinde çalışmalar hızla devam ediyor.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin en önemli projeleri arasında yer alan Kanyon Park Spor Vadisi projesinde, her yaş grubunun yararlanacağı, gençlerin her türlü sporu yapabilecekleri alanlar olacak. Peyzaj alanı 310 bin metrekare, 17 bin metrekare spor tesisleri, 2 kilometre bisiklet yolu, bin 870 metre uzunluğunda su kanalı bulunacak. Ayrıca Afet Evleri bölgesine dev dönme dolap ve lunapark, yapay tırmanma duvarı, renk ve koku terasları, adrenalin parkı, çocuk köyü, kaykay pistleri, çeşitli eğlence merkezleri ve su sporlarının da bulunduğu daha birçok tesis ve alan yer alacak.

Kanyon Park Spor Vadisi projesinin tamamlanması ile Karabük'te gençlerin spor yapabilecekleri, birlikte eğlenebilecekleri her şeyden önemlisi kaynaşabilecekleri bir cazibe merkezi oluşacak.

Başkan Vergili Karabük halkının nefes alabileceği bir yere ihtiyacı olduğunu ve Karabük'ün sosyal yaşamına zenginlikler katacak parkta her yaş grubunun yararlanacağı, gençlerin her türlü sporu yapabilecekleri alanlar olacağını belirtti. - KARABÜK