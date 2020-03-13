Kanyon köprünün ayaklarında mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kanyon köprünün ayaklarında mahsur kalan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kanyon köprünün ayaklarında mahsur kalan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı.



Karabük'ün 5000 Evler Mahallesi ile Safranbolu'nun Emek Mahallesi'ni bir birine bağlayan 30 metre yüksekliğindeki kanyon köprünün ayaklarında kedi sesi duyan mahalleli Safranbolu Belediyesi İtfaiyesine haber verdi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kanyon köprünün ayaklarında mahsur kalan yavru kediyi kurtararak, İtfaiye Müdürlüğüne götürdü. Ekipler yavru kediye burada bir süre bakarken, Safranbolu Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından kedinin sosyal medyada paylaşılmasıyla sahibi de bulundu. Yavru kedinin sahibi kurtarılan kedinin kendi kedisi "Karamel" olduğunu belirterek, belediyeye başvurarak kedisine kavuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA