Kanyon'da ayağı kaydı, 4 saat süren operasyonla kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kanyon'da ayağı kaydı, 4 saat süren operasyonla kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kanyon'da ayağı kaydı, 4 saat süren operasyonla kurtarıldı Bursa'da 4 saat boyunca süren film gibi kurtarma operasyonu Bursa'nın Orhaneli İlçesi'nde bulunan Sadağı Kanyonu'na arkadaşlarıyla gezmeye giden Emre Gün (38), ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

Kanyon'da ayağı kaydı, 4 saat süren operasyonla kurtarıldı

Bursa'da 4 saat boyunca süren film gibi kurtarma operasyonu

BURSA - Bursa'nın Orhaneli İlçesi'nde bulunan Sadağı Kanyonu'na arkadaşlarıyla gezmeye giden Emre Gün (38), ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Ayağı kırılan Emre Gün'e arkadaşları düştüğü yere ulaşamayınca arama kurtarma ekipleri tarafından mahsur kaldığı yerden 4 saat sonra çıkarıldı.

Olay saat 18.00 sıralarında Bursa'nın Orhaneli İlçesi'nde bulunan Sadağı Kanyonu'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte kanyona gelen avukat Emre Gün(38), doğa yürüyüşü yaptığı sırada ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikteki kayalıklardan düştü. Ayağı kırılan Gün'e düştüğü yere ulaşamayan arkadaşları hemen jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Jandarma, Umke, İtfaiye, ve Akut ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu Emre Gün mahsur kaldığı yerden 4 saat süren operasyonla kurtarıldı.

Arama kurtarma ekipleri tarafından çıkartılan Emre Gün Sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Kanyon'da ayağı kaydı, 4 saat süren operasyonla kurtarıldı
Kanyon'da ayağı kaydı, 4 saat süren operasyonla kurtarıldı
Kanyon'da ayağı kaydı, 4 saat süren operasyonla kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal

Kaybolan tıp öğrencisi Onur Eker'i arama çalışmaları devam ediyor
Kaybolan tıp öğrencisi Onur Eker'i arama çalışmaları devam ediyor
2 gündür her yerde aranıyor! Kurbanlık koyunun peşine düşüp kaybolan tıp öğrencisi, annesinden konum atmasını istemiş
2 gündür her yerde aranıyor! Kurbanlık koyunun peşine düşüp kaybolan tıp öğrencisi, annesinden konum atmasını istemiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Derya Yanık Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Ahmet Kural Kadir Doğulu Serra Arıtürk
Spor Muslera Can Bartu Burak Elmas Volkan Demirel Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kanyon'da ayağı kaydı, 4 saat süren operasyonla kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 09:51:12. #1.15#

title