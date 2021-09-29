Kanunsuz Topraklar yeni bölüm ne zaman? Kanunsuz Topraklar 1. bölüm bugün var mı? Kanunsuz Topraklar 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Kanunsuz Topraklar bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kanunsuz Topraklar dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Kanunsuz Topraklar yeni bölüm ne zaman, Kanunsuz Topraklar bölüm bugün mü, Kanunsuz Topraklar yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

1939 senesi, Zonguldak. Şehrin kömür madenlerinden birinde babası ve kardeşleriyle maden işçiliği yapan Davut, anası ve 6 yaşındaki küçük kardeşiyle mütevazı bir hayat sürmektedir. Gündüz vardiyasını devraldıkları bir sabah çalıştıkları madende meydana gelen bir göçükle birlikte 9 kişi hayatını kaybeder. Aralarında Davut'un babası da vardır. Giden canların sorumlusu madenin sahibi olan Malik Bey'dir. Çünkü Davut'un bütün uyarılarına rağmen önlem almamıştır. Kızları Gülfem, Behice ve Fikriye'yle zengin bir hayat yaşayan Malik Bey suçlamalardan kolaylıkla sıyrılınca Davut adaleti kendi sağlamaya karar vererek harekete geçer.

Haberler.com - Gündem