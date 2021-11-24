Kanunsuz Topraklar nerede çekiliyor? Kanunsuz Topraklar hangi gün? FOX Kanunsuz Topraklar dizisi nerede çekiliyor?

Kanunsuz Topraklar dizisi nerede çekiliyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Faruk Teber'in oturduğu, senaryosunu Zülküf Yücel'in yazdığı "Kanunsuz Topraklar" dizisi Eylül ayında FOX TV izleyicisiyle buluştu. FOX Kanunsuz Topraklar nerede çekiliyor? Kanunsuz Topraklar hangi gün?

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU

Kanunsuz Topraklar dönem dizisinde; 1939 yılında kömür şehri Zonguldak'ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), kardeşleri ve ana-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey (Murat Daltaban)adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik Bey'in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi vardır.

Malik bey'in kızı Gülfem (Esra Bilgiç) hayatın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür. Gülfem; ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut'a zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar. Malik bey ise kızı Gülfem'i, Ali Gelik (Necip Memili) adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir. Maden işçilerinin kurulu düzene isyanını anlatan bir hikayedir; "Kanunsuz Topraklar"…

KANUNSUZ TOPRAKLAR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kanunsuz Topraklar dizisi Zonguldak'ta çekiliyor. Ayrıca Kanunsuz Topraklar dizisinde Zonguldak'ta madenlerin olduğu bir kasabadan sahneler yer alıyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR HANGİ GÜN?

"Kanunsuz Topraklar" dizisinin yayın tarihi belli oldu. "Kanunsuz Topraklar" dizisinin Eylül ayında FOX'ta ekrana geleceği biliniyordu. "Kanunsuz Topraklar" 29 Eylül Çarşamba günü FOX'ta başladı. Dizinin bu akşam yeni bölümü ekrana geliyor.

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