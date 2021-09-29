Başrollerinde Uğur Güneş ve Esra Bilgiç bulunan Kanunsuz Topraklar dizisi bugün 1. bölümü ile ekranlara geliyor. Yeni bölümün ardından dizinin 2. fragmanı çıktı mı araştırılıyor. Peki, Kanunsuz Topraklar 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanunsuz Topraklar 1. bölümde neler oldu? Kanunsuz Topraklar yeni fragman çıktı mı? İşte bilgiler... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Henüz dizinin 2. bölüm fragmanı çıkmadı. Bugün yayınlanan yeni bölümün ardından 2. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KANUNSUZ TOPRAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

1939 senesi, Zonguldak. Şehrin kömür madenlerinden birinde babası ve kardeşleriyle maden işçiliği yapan Davut, anası ve 6 yaşındaki küçük kardeşiyle mütevazı bir hayat sürmektedir. Gündüz vardiyasını devraldıkları bir sabah çalıştıkları madende meydana gelen bir göçükle birlikte 9 kişi hayatını kaybeder. Aralarında Davut'un babası da vardır. Giden canların sorumlusu madenin sahibi olan Malik Bey'dir. Çünkü Davut'un bütün uyarılarına rağmen önlem almamıştır. Kızları Gülfem, Behice ve Fikriye'yle zengin bir hayat yaşayan Malik Bey suçlamalardan kolaylıkla sıyrılınca Davut adaleti kendi sağlamaya karar vererek harekete geçer.

KANUNSUZ TOPRAKLAR KONUSU NE?

Kanunsuz Topraklar dönem dizisinde; 1939 yılında kömür şehri Zonguldak'ta bir kasabada madenci Davut (Uğur Güneş), kardeşleri ve ana-babasıyla mütevazı bir hayat sürmektedir. Madenin sahibi Paşazade Malik Bey (Murat Daltaban)adında zengin bir adamdır. Yağmurun çok yağdığı bir gün uyarıları dikkate almayan Malik bey yüzünden beklenen olur ve maden çöker. Davut, bu düzene karşı sesini yükseltmeye karar verir. Malik Bey'in de Davut için hiç beklenmeyen bir teklifi vardır.

Malik bey'in kızı Gülfem (Esra Bilgiç) hayatın gerçeklerinden uzak, korunarak büyütülmüştür. Gülfem; ele avuca gelmez, söz dinlemez, hatta kaba-saba bir adam olarak gördüğü Davut'a zamanla içten içe hayranlık duymaya başlar. Malik bey ise kızı Gülfem'i, Ali Gelik (Necip Memili) adında zengin bir maden patronuyla evlendirmeyi düşünmektedir. Maden işçilerinin kurulu düzene isyanını anlatan bir hikayedir; "Kanunsuz Topraklar"…

KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Uğur Güneş : Davut Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Esra Bilgiç : Gülfem

İlker Aksum : Mehmet

Necip Memili : Ali Gedik

Ali Erkazan : Tahir

Murat Daltaban : Malik

Kaan Taşaner : Avukat Yavuz

Eylül Su Sapan : Behice

Serdem Paçal : Fikriye

Doğaç Yıldız : Cemal

Onur Kaya : Eyüp

Ezgi Çelik : Asude

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