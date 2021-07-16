Kanunları kim yayınlar? Kanun nasıl yayınlanır?
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Kanunları kim yayınlar? Kanun nasıl yayınlanır?

Kanunları kim yayınlar? Kanun nasıl yayınlanır?
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Politik konulara ilişkin yapılan armalarda vatandaşların en çok merak etiği konulardan biri olarak öne çıkan kanunları kim yayınlar, konusunun detayları merak ediliyor. Peki, kanun nasıl yayınlanır? Kanunları kim yayınlar?

Yasama faaliyetleri hakkında yapılan araştırmalarda en çok merak edilen konulardan olan kanunları kim yayınlar, kanun nasıl yayınlanır gibi konular merak ediliyor. Peki, Kanunları kim yayınlar? Kanun nasıl yayınlanır?

KANUNLARI KİM YAYINLAR?

Kanunların Cumhurbaşkanınca Yayımlanması

Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları onbeş gün içinde yayımlar.

Yayımlanmasını kısmen veya tamamen uygun bulmadığı kanunları, bir daha görüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte aynı süre içinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. Cumhurbaşkanınca kısmen uygun bulunmama durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece uygun bulunmayan maddeleri görüşebilir. Bütçe kanunları bu hükme tabi değildir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu aynen kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanınca yayımlanır; Meclis, geri gönderilen kanunda yeni bir değişiklik yaparsa, Cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu tekrar Meclise geri gönderebilir.

Anayasa değişikliklerine ilişkin hükümler saklıdır.

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