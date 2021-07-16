Kanunları kim yayınlar? Kanun nasıl yayınlanır?

Politik konulara ilişkin yapılan armalarda vatandaşların en çok merak etiği konulardan biri olarak öne çıkan kanunları kim yayınlar, konusunun detayları merak ediliyor. Peki, kanun nasıl yayınlanır? Kanunları kim yayınlar?