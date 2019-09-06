Kanuni Sultan Süleyman ölüm yıl dönümünde anıldı

06.09.2019 16:36

Kanuni Sultan Süleyman vefatının 453'üncü yıl dönümünde Süleymaniye Camisi'nde düzenlenen programla anıldı.

Süleymaniye Camisi avlusunda cuma namazının ardından düzenlenen anma programına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan katıldı.

Programda konuşan Fatih Belediye Başkanı Turan, "Fatih İlçesinin en önemli eseri Süleymaniye Camisi'nin bahçesindeyiz. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın İstanbul'daki dönemin en önemli eseri burasıdır. Kendi türbesi de burada, dolayısıyla hem onu anma amacıyla hem de Hicri Yılbaşı biliyorsunuz birkaç gün önce idrak ettik. Muharrem ayı Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği bir ay. Bunların hepsi bir arada olduğu için aşure dağıtımı yapıyoruz. Burada vatandaşlarımızla beraber güzel bir gün geçiriyoruz."

Vatandaşlara 10 bin kap aşure dağıtıldı

Anma programında vatandaşlara et pilav, ayran ve aşure ikram edildi. Bakan Kasapoğlu ve Başkan Turan'ın ikramda bulunduğu etkinlikte vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kasapoğlu, Turan ve beraberindeki heyet daha sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın kabri başında dua etti.

Öte yandan Fatih Belediyesince Süleymaniye Camisi haricinde Fatih Camisi, Sultanahmet Camisi, Yavuz Sultan Selim Camisi, Sümbül Efendi Camisi, Hırka-i Şerif Camisi'nde de toplam 10 bin kap aşure dağıtıldı.

Kaynak: AA