Kanuni Sultan Süleyman nereli, hangi şehirde doğdu?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Kanuni Sultan Süleyman nerede doğmuştur? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Kanuni Sultan Süleyman nerede doğmuştur?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Kanuni Sultan Süleyman nerede doğmuştur? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN NEREDE DOĞMUŞTUR?
A: İstanbul
B: Amasya
C: Trabzon
D: Bursa
Cevap : C