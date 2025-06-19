Kanuni Sultan Süleyman nereli, hangi şehirde doğdu?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Kanuni Sultan Süleyman nerede doğmuştur? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN NEREDE DOĞMUŞTUR?

A: İstanbul

B: Amasya

C: Trabzon

D: Bursa

Cevap : C