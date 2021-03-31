Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi 5 milyon TL'ye satıldı

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's, 'İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları' başlıklı koleksiyonda Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresini 5 milyon TL'ye sattı.

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's, 'İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları' başlıklı koleksiyonda Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresini 5 milyon TL'ye sattı.

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's, Kanuni Sultan Süleyman Han portresini 'İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları' başlıklı koleksiyonda satışa sunmuştu. Müzayede evinin açıklamasına göre, porte yaklaşık 5 milyon TL'ye (438 bin 500 Sterlin) satıldı.

Sotheby'den yapılan açıklamada portrenin 19'uncu yüzyıldan bu yana Fransız bir aileye ait olduğu belirtilmişti. Portrenin 16'ncı yüzyılda, İtalyan ressam Cristofano Dell' Altissimo tarafından yapıldığı belirtilirken, portrenin diğer benzer portrelerden farklı olarak bakır levha üzerine çizildiği açıklandı. Tarihsel olarak portrenin Sultan Süleyman'ın Irak ile İran'ı fethettiği, Preveze Deniz Savaşı'nda Papa ve müttefiklerine karşı zafer kazandığı zaman dilimine denk geldiği, portrede Sultan Süleyman'ın 43 yaşında olduğunun düşünüldüğü aktarıldı.

KOLEKSİYONDA OSMANLI DEVLETİ'NDEN KALMA BİRÇOK PARÇA BULUNUYORÖte yandan, müzayedede satılması planlanan 'İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları' başlıklı koleksiyonda, Suyolcuzade Mustafa Eyyubi'nin 1675'te kopyaladığı Kur'an-ı Kerim sayfası, 10'uncu yüzyıla ait Kufi tarzda yazılmış Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra Osmanlı Devleti dönemine ait çok sayıda kilim ve halı bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı