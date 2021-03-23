Kanuni Sultan Süleyman'ın portesi, İngiltere'de açık artırmayla satışa sunulacak
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Kanuni Sultan Süleyman'ın portesi, İngiltere'de açık artırmayla satışa sunulacak

23.03.2021 15:54 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:57
Kanuni Sultan Süleyman'ın portesi, İngiltere'de açık artırmayla satışa sunulacak

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's, Kanuni Sultan Süleyman Han portresini, 'İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları' başlıklı koleksiyonda 31 Mart'ta açık artırmayla satışa sunacak.

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's, Kanuni Sultan Süleyman Han portresini, 'İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları' başlıklı koleksiyonda 31 Mart'ta açık artırmayla satışa sunacak. Portrenin ortalama 80-120 bin sterlin  (871- 1 milyon 305 bin TL) fiyata satılması bekleniyor.

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's, Kanuni Sultan Süleyman Han portresini 'İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları' başlıklı koleksiyonda satışa sunuyor. Müzayede evinin açıklamasına göre, 31 Mart'ta yapılması planlanan açık artırmada portrenin 80-120 bin sterlin arasında bir fiyata satılmasının öngörüldüğü ifade edildi. Sotheby'den yapılan açıklamada portrenin 19'uncu yüzyıldan bu yana Fransız bir aileye ait olduğu belirtildi.

Portrenin 16'ncı yüzyılda, İtalyan ressam Cristofano Dell' Altissimo tarafından yapıldığı belirtilirken, portrenin diğer benzer portrelerden farklı olarak bakır levha üzerine çizildiği açıklandı. Tarihsel olarak portrenin Sultan Süleyman'ın Irak ile İran'ı fethettiği, Preveze Deniz Savaşı'nda Papa ve müttefiklerine karşı zafer kazandığı zaman dilimine denk geldiği, portrede Sultan Süleyman'ın 43 yaşında olduğunun düşünüldüğü aktarıldı.KOLEKSİYONDA OSMANLI DEVLETİ'NDEN KALMA BİRÇOK PARÇA BULUNUYOR

Öte yandan, müzayedede satılması planlanan 'İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları' başlıklı koleksiyonda, Suyolcuzade Mustafa Eyyubi'nin 1675'te kopyaladığı Kur'an-ı Kerim sayfası, 10'uncu yüzyıla ait Kufi tarzda yazılmış Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra Osmanlı Devleti dönemine ait çok sayıda kilim ve halı bulunduğu aktarıldı.


Kanuni Sultan Süleyman'ın portesi, İngiltere'de açık artırmayla satışa sunulacak
Kanuni Sultan Süleyman'ın portesi, İngiltere'de açık artırmayla satışa sunulacak
Kanuni Sultan Süleyman'ın portesi, İngiltere'de açık artırmayla satışa sunulacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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