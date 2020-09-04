Kanuni Sultan Süleyman Han vefatının 454. yılında anıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kanuni Sultan Süleyman Han vefatının 454. yılında anıldı

Kanuni Sultan Süleyman Han vefatının 454. yılında kabrinin bulunduğu Süleymaniye Cami'nde anıldı.

Kanuni Sultan Süleyman Han vefatının 454. yılında anıldı
04.09.2020 15:10 | Son Güncelleme: 04.09.2020 15:15

Kanuni Sultan Süleyman Han vefatının 454. yılında kabrinin bulunduğu Süleymaniye Cami'nde anıldı.

Kanuni Sultan Süleyman Han vefatının 454. yılında Süleymaniye Camii'nde düzenlenen programla anıldı. Fatih Belediye Belediye Başkanı M.Ergün Turan, Süleymaniye Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından vatandaşlara etli pilav ve ayran ikram etti. Başkan Turan ve beraberindekiler ardından Kanuni Sultan Süleyman Han'ın türbesini ziyaret etti. Türbede Kur-an'ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müjde Ar Demet Akalın Okan Bayülgen Çağatay Ulusoy
Spor Can Bartu Lionel Messi Nihat Özdemir Mauricio Lemos Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Karar İtalya Yunanistan
Şu an buradasınız: Kanuni Sultan Süleyman Han vefatının 454. yılında anıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 15:15:37. #1.15#
title