Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yemekleri, meslek lisesi tarafından pişiriliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yemekleri, meslek lisesi tarafından pişiriliyor

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yemekleri, meslek lisesi tarafından pişiriliyor
Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız - Haberler | Güncel

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yemekleri, yapılan sözleşme kapsamında Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından pişiriliyor.

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yemekleri, yapılan sözleşme kapsamında Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından pişiriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, lise, hastaneyle yapılan sözleşmeyle bu yılın başından itibaren malzeme dahil yemek hazırlama, pişirme, dağıtım ve sonrası hizmet alımı faaliyetine başladı.

Lisesinin mutfağında başlanan yemek üretimine, eksiklerin giderilmesinin ardından hastane mutfağında devam edildi.

Lise yaptığı 4 milyon 619 bin liralık üretimle Türkiye birincisi konumunda yer alırken, proje kapsamında 30 usta öğretici, 10 öğrenci ve 14 çıraktan oluşan profesyonel bir ekip oluşturuldu.

Usta öğreticilerin büyük çoğunluğu okulun mezunlarından seçildi. Ayrıca projede, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Bahçelievler ve Küçükçekmece'deki mesleki ve teknik liseleriyle, çıraklık eğitim merkezlerinden stajyer öğrenci ve çırak da istihdam ediliyor.

Hem mezunlara iş imkanı hem de öğrencilerin uygulamalı eğitim almalarının sağlandığı projede, sabah kahvaltısı, yatan hasta ara öğünleri, öğle ve akşam yemekleri ve gece kahvaltısı olmak üzere 24 saat kesintisiz üretim ve servis hizmeti sunuluyor.

"Mesleki eğitimin kalitesi artıyor"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Hastanesini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Özer'e, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Serkan Gür ile Levent Özil ve Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Gözüdok da eşlik etti.

Özer, hastanede personel, hasta ve refakatçiler dahil tüm birimlere yemek hizmeti verilmesinin öğrencilerin işletmelerde kendilerini kanıtlaması bakımından önemli olduğunu kaydetti.

Özer, "Devlet üretirse özel sektör daha iyisini ve kalitelisini yapmak zorunda. Devlet üretmezse özel sektörün kalitesinin ne olduğunu bilmemeye mahkum olacağız. Bizim amacımız kar etmek değil. Biz bu işi yapıyoruz. Önemli olan öğrencilerimizin üreterek öğrenmesini sağlayabilmek onların üretime katkı sağlaması. Yetenekleri ile birlikte iş dünyasında itibarlarını sağlamak bu arada da kamunun ihtiyacını kaliteli bir şekilde karşılamak." değerlendirmesinde bulundu.

Mesleki eğitimin kalitesini arttırmak için yatırımlar yapıldığını aktaran Özer, okul ile sektör arasında kurulan iş birliklerini çok önemsediklerini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız

Son Dakika: MEB'den 4.sınıf ve ortaokul öğrencileri için sınav açıklaması: Öğrencilerin tercihine bırakıldı
Son Dakika: MEB'den 4.sınıf ve ortaokul öğrencileri için sınav açıklaması: Öğrencilerin tercihine bırakıldı
MEB: İlkokul 4. sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumu,...
MEB: İlkokul 4. sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumu,...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Volkan Bozkır Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Hande Erçel Necati Şaşmaz Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Adem Büyük Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yemekleri, meslek lisesi tarafından pişiriliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 13:07:59. #1.15#

title