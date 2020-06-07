Kanuni sondaj gemisinin Taşucu'ndaki bekleyişi sürüyor
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Kanuni sondaj gemisinin Taşucu'ndaki bekleyişi sürüyor

Türkiye'nin sondaj çalışmalarını yoğunlaştırmak için Fatih ve Yavuz gemilerine ek olarak satın aldığı Kanuni sondaj gemisi, Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Taşucu sahili açıklarında bekleyişini sürdürüyor.

Kanuni sondaj gemisinin Taşucu'ndaki bekleyişi sürüyor
07.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 07.06.2020 12:51

Türkiye'nin sondaj çalışmalarını yoğunlaştırmak için Fatih ve Yavuz gemilerine ek olarak satın aldığı Kanuni sondaj gemisi, Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Taşucu sahili açıklarında bekleyişini sürdürüyor.

2012 yılında Güney Kore'de üretimi tamamlanan ve daha sonra Türkiye'ye getirilen sondaj gemisine 'Kanuni' ismi verilmişti. Toplam 11 bin 400 metre derinliğe ve 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip olan Kanuni gemisi, 2015'e kadar Brezilya'da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.

Türkiye'de Yavuz ve Fatih gemileriyle Akdeniz'deki sondaj çalışmaları devam ederken Kanuni gemisi ise Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi açıklarında demir atmış şekilde bekletiliyor.

Geminin Türkiye'ye gelmesi ve Taşucu'nda demirlemesinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "35 TPAO personeliyle Türkiye'ye giriş yapan Kanuni'ye korona virüs tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkış yasak olacak. Bu süre zarfında açıklanan tedbirler gereği gemi ve mürettebatla ilgili uygulamalar hayata geçirilecek. Kovid-19 önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından gemimizin bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başlayacak. Milletimizin desteği, Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle Kanuni yeni ultra derin deniz sondajlarına en kısa zamanda başlayacak" ifadelerine yer vermişti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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