Kanuni'nin kule montajı tamamlandı
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Kanuni'nin kule montajı tamamlandı

01.12.2020 12:40 | Son Güncelleme: 01.12.2020 17:15

Kanuni'nin kule montajı tamamlandı 2021 ilk aylarında Sakarya sahasında çalışmalara başlaması bekleniyor Türkiye'nin hidrokarbon rezervlerini sondajla çıkartmak için başlattığı çalışmalarda yer alacak olan ve Filyos Limanı'na demirleyen Kanuni Sondaj Gemisi'nin İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi...

Kanuni'nin kule montajı tamamlandı

2021 ilk aylarında Sakarya sahasında çalışmalara başlaması bekleniyor

ZONGULDAK - Türkiye'nin hidrokarbon rezervlerini sondajla çıkartmak için başlattığı çalışmalarda yer alacak olan ve Filyos Limanı'na demirleyen Kanuni Sondaj Gemisi'nin İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için sökülen kulesi sondaj gemisine konuldu.

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Karadeniz'de gerçekleştirilecek hidrokarbon rezervlerini sondajla çıkartmak için Kasım ayından Filyos Limanı'na ulaşan 'Kanuni'nin İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için sökülen kulesi sondaj gemisine konuldu. Kule montajının ardından 2021 başında 'Sakarya Gaz Sahası'nda göreve başlaması bekleniyor. 13 Kasım tarihinde törenle Haydarpaşa Limanından Zonguldak Filyos Limanına uğurlanan Türkiye'nin 3'üncü sondaj gemisi 'Kanuni'nin Karadeniz'de yapacağı ilk sondaj faaliyetleri için İstanbul'daki Haydarpaşa Limanı'nda boğaz köprülerinin altından geçebilmesi için kulesinin bir bölümü söküldü. Montajı tamamlanan kulenin diğer parçaların da montajının tamamlanmasının ardından geminin 2021 yılının ilk aylarında 'Sakarya Gaz Sahası'nda göreve başlaması bekleniyor. Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan 'Kanuni' sondaj gemisi, 227 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip ve 11 bin 400 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.

Kanuni'nin kule montajı tamamlandı
Kanuni'nin kule montajı tamamlandı
Kanuni'nin kule montajı tamamlandı
Kanuni'nin kule montajı tamamlandı
Kanuni'nin kule montajı tamamlandı
Kanuni'nin kule montajı tamamlandı
Kanuni'nin kule montajı tamamlandı
Kanuni'nin kule montajı tamamlandı
Kanuni'nin kule montajı tamamlandı
Kanuni'nin kule montajı tamamlandı
Kanuni'nin kule montajı tamamlandı
Kanuni'nin kule montajı tamamlandı
Kanuni'nin kule montajı tamamlandı
Kanuni'nin kule montajı tamamlandı
Kanuni'nin kule montajı tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ

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