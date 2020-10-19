Kanuni sondaj gemisinin Haydarpaşa Limanı'na yanaştı

Kanuni sondaj gemisinin Haydarpaşa Limanı'na yanaştı Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirecek Türkiye'nin yerli sondaj gemisi "Kanuni" Haydarpaşa Limanı'na yanaşıyor.

Kanuni sondaj gemisinin Haydarpaşa Limanı'na yanaştı

İSTANBUL - Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirecek Türkiye'nin yerli sondaj gemisi "Kanuni" Haydarpaşa Limanı'na yanaşıyor. O anlar ise drone ile havadan görüntülendi.

Karadeniz'e geçecek olan "Kanuni" sondaj gemisi gerekli teknik hazırlıkların yapılması için Haydarpaşa Limanı'na yanaştı. Kanuni sondaj gemisinin kıyıya yanaştığı o anlar havadan görüntülendi.

Kanuni sondaj gemisi çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e açılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı