Kanuni sondaj gemisinin Haydarpaşa Limanı'na yanaştı
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Kanuni sondaj gemisinin Haydarpaşa Limanı'na yanaştı

19.10.2020 16:05 | Son Güncelleme: 19.10.2020 16:10

Kanuni sondaj gemisinin Haydarpaşa Limanı'na yanaştı Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirecek Türkiye'nin yerli sondaj gemisi "Kanuni" Haydarpaşa Limanı'na yanaşıyor.

Kanuni sondaj gemisinin Haydarpaşa Limanı'na yanaştı

İSTANBUL - Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirecek Türkiye'nin yerli sondaj gemisi "Kanuni" Haydarpaşa Limanı'na yanaşıyor. O anlar ise drone ile havadan görüntülendi.

Karadeniz'e geçecek olan "Kanuni" sondaj gemisi gerekli teknik hazırlıkların yapılması için Haydarpaşa Limanı'na yanaştı. Kanuni sondaj gemisinin kıyıya yanaştığı o anlar havadan görüntülendi.

Kanuni sondaj gemisi çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e açılacak.

Kanuni sondaj gemisinin Haydarpaşa Limanı'na yanaştı
Kanuni sondaj gemisinin Haydarpaşa Limanı'na yanaştı
Kanuni sondaj gemisinin Haydarpaşa Limanı'na yanaştı
Kanuni sondaj gemisinin Haydarpaşa Limanı'na yanaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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